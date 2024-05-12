«محكمة العدل الدولية» تقبل طلب ليبيا بالانضمام إلى الدعوى ضد إسرائيل

كشف أحمد الجهاني، ممثل ليبيا لدى محكمة العدل الدولية، أن “المحكمة قبلت الطلب الليبي بشأن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد تل أبيب”.

وأضاف الجهاني، حسب قناة الجزيرة: “إن هناك تنسيقا ليبيا لهذه الخطوة مع جامعة الدول العربية وبعض الدول المساندة للقضية الفلسطينية وبعض دول أمريكا اللاتينية لاتخاذ مثل هذه الخطوات”.

وأضاف: “ليبيا هي أول دولة انضمت رسميا إلى هذا الملف، حيث فحصت المحكمة الملف الليبي بالكامل لطلب الانضمام، وكان الرد إيجابيًّا وتم قبول الملف”.

وأشار إلى أن “المهلة الممنوحة لإبداء الملاحظات المكتوبة بشأن الطلب الليبي لدى محكمة العدل الدولية، تنتهي في 10 يوليو المقبل”، متوقعا “قبول الانضمام وعدم اعتراض أي طرف:، منوها إلى أنه “من حق جنوب أفريقيا وإسرائيل، الاطلاع على فحوى الطلب والرد عليه”.

وبيَّن الجهاني، أن “الطلب الليبي للانضمام إلى جنوب أفريقيا، في الدعوى المقامة، هدفه إدانة دولة الاحتلال التي ترتكب إبادة جماعية، ولدى الفريق الليبي مذكرة تجاوزت 21 صفحة، تتضمن توثيقا للانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أو الضفة الغربية”.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلنت تقديم ليبيا “إعلان تدخل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.