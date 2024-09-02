محكمة العمل الإسرائيلية تقضي بإنهاء الإضراب العام

قالت محكمة العمل في تل أبيب، اليوم الاثنين، إن الإضراب العام الذي أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل يجب أن ينتهي الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

من جانبه، أصدر رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت) أوامر للعمال بالعودة إلى أعمالهم بعد الحكم قضائي، وفقا لوثائق قضائية اطلعت عليها وكالة «رويترز».

وبدأ اتحاد نقابات العمال إضرابا عاما، اليوم، للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل ستة رهائن كانت تحتجزهم حركة «حماس» مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأثار العثور على جثث رهائن في نفق بمدينة رفح في جنوب القطاع، قالت إسرائيل إنهم قتلوا “من مسافة قريبة جدا” قبل يومين أو ثلاثة من الوصول إليهم، غضبا عارما وتظاهرات حاشدة شهدتها مدن إسرائيلية عدة احتجاجا على عدم إبرام الحكومة اتفاق هدنة مع حركة حماس.

ودعا الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في البلاد، الأحد، الى “إضراب عام” دعما للرهائن ودفعا نحو التوصل إلى اتفاق.

وأتى إضراب ،الاثنين، غداة مظاهرات واسعة مناهضة للحكومة للمطالبة بإعادة الرهائن، في عدد من المدن لاسيما تل أبيب، حيث نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع. والاثنين، وكرر محتجون قطع طرق في المدينة.

وشارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، في المظاهرات الرافضة لإبرام صفقة تبادل مع حماس. وخاطب بن غفير محتجين يمينيين قبالة مقر الحكومة بالقول: “نستخدم سلطتنا بالحكومة لعدم إبرام اتفاق (مع حماس) وحتى لا تكون هناك أي مفاوضات إطلاقا”.

وأمل وزير الأمن القومي ألا يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالارتباك وألا يتراجع عن مواقفه. بالتزامن مع ذلك، نظمت مظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة التبادل والإفراج عن المحتجزين في غزة.