محكمة بريطانية تُصدر حكماً بتعويض «الغنوشي» بـ45 ألف جنيه إسترليني

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تونسية، أكدت الحركة أنه سيتم التبرع بمبلغ التعويض للأعمال الخيرية لمنظمة الهلال الأحمر التونسي.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة النهضة التونسية، أن القضاء البريطاني أنصف رئيسها راشد الغنوشي، من تهم باطلة وجهها له موقع إخباري عربي يتخذ من العاصمة لندن مقرا له.

وجاء في بيان للحركة، إثر ادعاءات باطلة نشرها موقع الشرق الأوسط أونلاين Middle East Online ومقره لندن، في مقال صادر بتاريخ 5 يوليو 2019، يتّهم فيه الغنوشي، بالتسامح مع الإرهاب، وادعاء الديمقراطية، وتلقّيه أموالا من دولة أجنبيّة، تم رفع قضيّة بالصحيفة وصاحبها.

وأضاف البيان أنّ الغنوشي، “حصل على حكم بات من محكمة العدل العليا البريطانيّة، بعد فشل الصحيفة وممثلها في تقديم دفاع عن القضيّة، والبرهنة على ادعاءاتهم الباطلة”.

وأوضح البيان، أن “هذا الموقع، ملك لأحد شركاء جريدة العرب اللندنيّة، التي فاز رئيس الحركة ضدها في قضية تشويه وثلب سابقا”.

وأعلنت حركة النهضة حينها، أن رئيسها الغنوشي، بصدد تقديم قضايا أخرى ضدّ الصحيفة المذكورة، وضد كلّ من يساهم في نشر الأكاذيب.