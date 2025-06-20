جنايات بنغازي تُدين متهماً بتفجير مركبتين مملوكتين للدولة

أصدرت محكمة جنايات بنغازي حكمًا يقضي بإدانة أحد المتهمين في واقعة تفجير متعمد لمركبتين آليتين مملوكتين للدولة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات والمحاكمة التي أجريت في القضية.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المتهم في مدينة بنغازي، للاشتباه في ضلوعه في تفجير مركبتين كانتا في حيازة عضو المجلس الأعلى للقضاء المقيم في مدينة الزاوية، وعلى إثر عملية الضبط، باشرت النيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية ضده.

وبعد استيفاء إجراءات المحاكمة، قضت المحكمة بإدانة المتهم، وقررت إنزال عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات بحقه، وذلك على خلفية فعله الإجرامي الذي استهدف ممتلكات عامة وألحق أضرارًا بمصالح الدولة.

وأكدت النيابة العامة أن هذا الحكم يأتي في إطار جهودها المستمرة في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد المال العام وتعزيز سيادة القانون وردع الاعتداء على مؤسسات الدولة وممتلكاتها.