«محكمة جنايات سبها» تصدر أحكاماً مشددة في قضية «الاتجار بالمخدرات»

أصدرت محكمة جنايات سبها حكماً يقضي بإدانة ستة متهمين في قضية زراعة نبتة القنّب الهندي بغرض إنتاج مادة الحشيش المخدرة والاتجار بها، بعد استكمال سلطات التحقيق بحث الواقعة التي جرت في إحدى المزارع الواقعة جنوبي المدينة.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، جاء في منطوق الحكم معاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وتغريمه خمسين ألف دينار، فيما عاقبت بقية المتهمين من الثاني إلى السادس بالسجن عشر سنوات لكل منهم، وتغريمهم أربعة آلاف دينار.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، ومعدات الإنتاج، والعقار الذي استُخدم في زراعة النبتة.

ويأتي هذا الحكم في إطار التشديد القضائي على جرائم المخدرات، التي تعتبر من أخطر القضايا المؤثرة على الأمن المجتمعي والصحة العامة.