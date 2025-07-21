محكمة جنايات طرابلس تدين مسؤولين بـ«مصرف الصحاري» وتلزمهم برد 300 مليون دينار

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة ثلاثة مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري على خلفية مخالفات تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية دون الالتزام بالقواعد والضوابط المصرفية المعتمدة، وذلك في قضية تعود إلى ما قبل عام 2011.

وكانت النيابة العامة أقامت دعوى ضد كل من رئيس اللجنة التنفيذية، ومسؤولي الائتمان والمراجعة بالمصرف، على خلفية منح شركة “سي كي جي” تسهيلات ائتمانية بصورة مخالفة للتشريعات والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين الثلاثة مدة سنة واحدة، مع إلزامهم برد مبلغ قدره 300,842,734 دينارًا ليبيًا لصالح المال العام، في خطوة تعكس استمرار جهود مكافحة الفساد المالي والمساءلة عن الجرائم الاقتصادية.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي تتخذها السلطات الليبية ضد التجاوزات في القطاعين المالي والمصرفي، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية واسترداد الأموال العامة.