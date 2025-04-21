محكمة روسية تدين «غوغل» وتتهمها بتسريب بيانات عسكرية

أدانت محكمة في موسكو، اليوم الاثنين، شركة “غوغل” التابعة لمجموعة “ألفابت”، بعد اتهامات بالكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم في أوكرانيا”، بحسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

ووفقاً للوكالة، “أفادت وثائق المحكمة بأنه تم الكشف، في مقطع مصور نُشر على موقع “يوتيوب”، عن معلومات حول خسائر روسيا من الجنود في أوكرانيا، بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية”.

وأمرت روسيا، منذ عدة سنوات، “منصات التكنولوجيا الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني وتعدّه “مزيّفاً” حول الحرب في أوكرانيا، وتفرض عليها غرامات صغيرة ولكن مستمرة في حال عدم الامتثال للأمر”.

وبحسب “رويترز”، “لم ترد “غوغل” على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل”.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة “غوغل”، في ديسمبر، “بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأمريكية، برئاسة الرئيس آنذاك جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية”.