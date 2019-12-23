الرئيسية | عربي ودولي

محكمة سعودية تقضي بإعدام 5 في قضية خاشقجي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 23 ديسمبر 2019 - 12:32
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
استكمال التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. [انترنت]

أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، عن استكمال التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال النائب العام السعودي إن محكمة قضت بإعدام 5 في قضية خاشقجي.

وأضاف أن 3 أشخاص آخرين عوقبوا بالسجن 24 عاما.

وقال النائب العام السعودي إنه أفرج عن قنصل المملكة السابق في تركيا محمد العتيبي، كما كشف أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي.

محتوى ذو صلة
الموت يخطف.. أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري

وقال النائب العام إنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.

وأضاف أنه تم الإفراج عن أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن