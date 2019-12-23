محكمة سعودية تقضي بإعدام 5 في قضية خاشقجي

استكمال التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. [انترنت]

أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الاثنين، عن استكمال التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال النائب العام السعودي إن محكمة قضت بإعدام 5 في قضية خاشقجي.

وأضاف أن 3 أشخاص آخرين عوقبوا بالسجن 24 عاما.

وقال النائب العام السعودي إنه أفرج عن قنصل المملكة السابق في تركيا محمد العتيبي، كما كشف أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي.

وقال النائب العام إنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.

وأضاف أنه تم الإفراج عن أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة.