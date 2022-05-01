محكمة فريجنيا ترفض طلب الحصول على مستندات تكشف جنسية حفتر

حكمت المحكمة الفدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية برفض طلب الادعاء بالحصول على المستندات المتعلقة بكيفية حصول المتهم خليفة حفتر على الجنسية الأمريكية.

ووصف رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر الجلسة بأنّها كانت مشحونة، مؤكدا حضور محامي الادعاء مارك زيد ومحامي حفتر المتهم بجرائم حرب وتعذيب.

وقال المنتصر إنّ المحكمة قررت أن طلب الادعاء الحصول على مستندات تتعلق بالجنسية الأمريكية لن يفيد القضية لأن المتهم اعترف بحصوله على الجنسية الأمريكية أمام المحكمة.

وأوضح المنتصر أنّ القاضي المساعد نبه على أن انتظار أي مستندات من الحكومة الأمريكية من شأنه أن يؤخر سير القضية بدرجة كبيرة ولن يكون من ورائه طائل.

وأكد محامي المتهم أنّ مسألة امتلاك موكله خليفة حفتر للجنسية الأمريكية أمر مفروغ منه وأن موكله قد اعترف كتابيا أمام المحكمة بذلك، مشيرا إلى أنّه جرى الاتفاق على الحفاظ على سرية بعض المعلومات التي قد يتحصل عليها الادعاء من خلال جلسات الاستجواب.