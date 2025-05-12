محكمة مصراتة تصدر أحكامًا صارمة ضد تشكيل عصابي لتزوير المستندات الرسمية

أصدرت محكمة جنايات مصراتة حكمًا في آخر جلساتها، حيث أدانت ستة عشر فردًا بتشكيل عصابي مختص في تزوير المستندات الرسمية، خاصة المتعلقة بمصلحتي الضرائب والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، إضافة إلى تقليد الأختام الرسمية للمؤسسات والجهات الحكومية.

وقضت المحكمة بعقوبات متفاوتة بحق المتهمين، حيث تم الحكم على الأول والثاني بالسجن أربع سنوات، بينما تم تحديد عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر لكل من الثالث والرابع والخامس، كما حصل كل من السادس والسابع على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، فيما تراوحت الأحكام الأخرى بين ثلاث سنوات وثلاث سنوات وتسعة أشهر، وفقًا لدرجة التورط في الجريمة.

وأصدرت المحكمة أيضًا أمرًا بمصادرة متحصلات الجريمة، إلى جانب المصادرة الخاصة بالمعدات والمنقولات التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.