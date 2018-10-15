محلي درنة يضع جلالة في صورة الأوضاع الانسانية بالمدينة

استقبل وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلاله أمس الأحد رئيس المجلس المحلي لدينة درنة عوض الأعيرج رفقة رئيس لجنة المصالحة في درنة خالد مكراز ورئيس لجنة النازحين المشكلة من قبل وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين عبدالحميد الحصادي لمناقشة الأوضاع بمدينة درنة.

حيث استعرض اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تقرير اللجنة، كما تم مناقشة أهم المشاكل واحتياجات أهالي المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، إضافة إلى البحث في كيفية معالجة الأوضاع الوظيفية.

هذا وتشهد مدينة درنة أوضاع أمنية غير مستقرة بعد دخول قوات الكرامة وممارستها لسياسات التهجير والتجويع والإعدامات الميدانية في المدينة.