محمد أبوفناس.. أول طالب ليبي يُخلّد اسمه في جامعة تونجي العريقة بالصين

حقق الطالب الليبي محمد عمر أبوفناس إنجازًا أكاديميًا مميزًا في جامعة تونجي بمدينة شنغهاي بالصين، بحصوله على تقدير “ممتاز عالي” وتفوقه على زملائه ليكون الأول على فصله في اللغة الصينية، إضافة إلى تفوقه في الرياضيات والعلوم والفيزياء وكافة المواد الأكاديمية الأخرى.

كما تم اختيار أبوفناس ضمن أفضل 10 طلاب على مستوى الجامعة، ليصبح بذلك أول طالب ليبي يُكرم بهذا التفوق في تاريخ الجامعة العريق التي تأسست عام 1907، أي منذ أكثر من 118 عامًا.

جامعة تونجي واحدة من أقدم وأشهر الجامعات في الصين، تأسست في البداية كمدرسة طبية ألمانية في شنغهاي عام 1907، وتطورت لتصبح جامعة شاملة تقدم برامج تعليمية وبحثية متميزة في مجالات الهندسة، الطب، العلوم الإنسانية، والعديد من التخصصات الأخرى. وتُعرف الجامعة عالميًا بجودة تعليمها وأبحاثها المتقدمة.

وقد كرّمت الجامعة الطالب محمد عمر أبوفناس بإضافة صورته إلى “جدار الشرف” تكريمًا لإنجازه البارز وتقديرًا لمكانته العلمية.