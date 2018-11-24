محمد إسماعيل: الفاسدون المفسدون ليس لديهم مشكلة أن يصل سعر التذكرة لـ10 آلاف

وأضاف إسماعيل في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من وصفهم بــ”الفاسدين المفسدين” ليس لديهم مشكلة في رفع سعر التذكرة حتى لـ10 آلاف، موضحًا أن ” الحَرامِيَّة ” ليس لديهم مشكلة أيضًا، بالإضافة إلى العملاء الذين يتقاضون أجورهم من الخارج ويستطيعون تحريك الرأي العام وهم مستفيدين من الوضع الحالي، حسب تعبيره.

وقال المحلل السياسي إن الموضوع بيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فهو الذي يمكنه تشكيل مجلس إدارة جديد لشركات الطيران، واصفًا الأمر بأنه ابتزاز واضح من شركات عامة للدولة، ويمكن أن يكون فيه جانب سياسي، وفق قوله.

وأضاف قائلاً :