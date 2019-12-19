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محمد إمام وأمينة خليل.. على الهواء مباشرةً.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 19 ديسمبر 2019 - 13:24
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وعلّق إمام على الصورة بطريقته الكوميدية المعهودة: “أنا وأمينة خليل على الهواء مباشرةً، الواحد بلع كمية هوا في المشهد ده تكفيه 3 سنين، على العموم أمينة عاملة دور مختلف جداً عن كل أدورها اللي قبل كده، وإضافة جامدة للفيلم انا فرحان بيها، استنونا سوا في لص بغداد.”

أمينة خليل كانت من آخر الممثلين المنضمين إلى قائمة أبطال “لص بغداد” الذي بدأ تصويره قبل عام ونصف تقريباً، وهذه ليست المرة الأولى التي يحتفي فيها محمد إمام بمشاركتها في الفيلم، حيث سبق وأن نشر صورة لها كاشفاً عن إطلالتها بشكلٍ جديد، ومختلفة تماماً عن أعمالها السابقة.
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