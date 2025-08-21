«محمد البخنسي» يحقق ثلاث ميداليات فضية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

حقق رباع ليبيا محمد البخنسي إنجازًا رياضيًا جديدًا، مهدياً الرياضة الليبية والمجتمع الرياضي ثلاثة ميداليات فضية في وزن 79 كجم لفئة الشباب خلال منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال لفئتي الناشئين والشباب.

وجاءت الميداليات في رفعات الخطف والنتر والمجموع، مؤكداً مرة أخرى قوته وتفانيه، واستمراره في تقديم الأفضل لرياضة ليبيا.

وتقدمت وزارة الرياضة وحكومة الوحدة الوطنية، عبر مكتب الإعلام والتواصل، بالتهاني للبخنسي على هذا الإنجاز، معبرة عن فخرها بالنتائج التي يحققها رياضيو ليبيا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتُعد البطولة الأفريقية لرفع الأثقال واحدة من أبرز البطولات القارية التي تجمع أفضل لاعبي الناشئين والشباب من مختلف الدول الإفريقية، وتهدف البطولة إلى تطوير مهارات اللاعبين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتنافس على المستوى الدولي، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الواعدة التي تمثل القارة في البطولات العالمية.

وتشمل المنافسات عدة فئات وزن مختلفة، وتُمنح الميداليات في رفعات الخطف والنتر والمجموع، ما يجعلها اختبارًا شاملاً لقوة ولياقة الرياضيين، كما تُسهم البطولة في تعزيز التعاون الرياضي بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات الفنية بين المدربين واللاعبين.