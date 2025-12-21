«محمد بن زايد» يستقبل الرئيس الفرنسي.. مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وجرى اللقاء في متحف زايد الوطني في أبوظبي، حيث رحّب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس الفرنسي وتبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد، متمنيين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع الإمارات وفرنسا، وإمكانيات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين لتحقيق التنمية والازدهار.

وحضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، كما حضر الوفد المرافق للرئيس الفرنسي، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً للرئيس الفرنسي والوفد المرافق، تعبيراً عن عمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين البلدين.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل الإمارات في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين.