محمد بن سلمان يتصدر استطلاع «الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا 2025» 

فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2025″، وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT العربية.

وحصل ولي العهد السعودي على 372,312 صوتًا من أصل 540,495، بنسبة 68.88% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في 22 ديسمبر واستمر حتى 9 يناير الجاري.

وحلّ الملك الأردني عبد الله الثاني في المركز الثاني بحصوله على 145,074 صوتًا، بنسبة 26.84%، بينما جاء الرئيس السوري أحمد الشرع في المركز الثالث بـ6,068 صوتًا (1.12%).

وسجل الملك المغربي محمد السادس تقدمًا ملحوظًا في الساعات الأخيرة ليحتل المركز الرابع بـ4,771 صوتًا (0.88%)، فيما جاء زعيم “حركة أنصار الله” عبد الملك الحوثي في المركز الخامس بـ4,691 صوتًا (0.87%). وجاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المركز السادس بـ4,379 صوتًا (0.81%).

وبهذه النتيجة، يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تصدر الاستطلاعات للعام الخامس على التوالي، معزّزًا تأثيره الإقليمي ونجاحاته القيادية في عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية والسياسية.

تأتي نتائج الاستطلاع في وقت يواصل فيه الأمير محمد بن سلمان تعزيز مكانة السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال استراتيجيات تنموية طموحة مثل “رؤية السعودية 2030″، ومبادرات اقتصادية واستثمارية، إضافة إلى دوره المؤثر في السياسة العربية والدولية. ويعكس تصدره المستمر للجوائز الاستطلاعية الشعبية تقدير الرأي العام العربي لإدارته وتأثيره السياسي والاقتصادي.