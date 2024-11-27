«محمد رمضان» يردّ على مغني أمريكي.. هنا مصر!

قام مغني الراب الأمريكي “ترافيس سكوت”، بمسح أسماء جميع المشاركين في مهرجان “كوتشيلا” للموسيقى والفنون، وأبقى على اسمه، ما أثار غضبا في مصر، لا سيما الفنان محمد رمضان الذي وجّه ردّا سريعا للمغني الأمريكي.

وردا على ذلك، “شطب الفنان المصري محمد رمضان اسم مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، من قائمة المشاركين في المهرجان، ووضع مكان اسمه عبارة “هنا مصر” باللغة الإنجليزية”.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام باللغة الإنجليزية: “لم يقم ترافيس بمسح اسمي فحسب، بل قام بمسح أسماء جميع المشاركين في (كوتشيلا) ولهذا السبب قمت بمسح اسمه، واحتفظت باسمي مع جميع الفنانين الآخرين. أنا فخور بأن أكون بينهم، وسعيد بمشاركة هذا المسرح، وأتطلع إلى صنع التاريخ معًا”.

وكان أعلن الفنان محمد رمضان، إحياء حفل في مهرجان “كوتشيلا” مع النجم العالمي “ترافيس سكوت” المتهم بنشر الماسونية وعبادة الشيطان، وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية ألغت حفلا كان مقررا لـ”ترافيس” في 28 يوليو الماضي، بعد أن شهد موجة من الاعتراضات من قِبل الجمهور، الذي اعتبر أن إقامة الحفل تتعارض مع الآداب العامة المصرية”.