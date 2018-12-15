محمد صلاح.. أفضل لاعب أفريقي لعام 2018

حيث تفوق صلاح على مجموعة من أبرز الأسماء الإفريقية، والتي ضمت زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والمغربي مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس الإيطالي، والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والسنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي.

كما نجح صلاح في التتويج بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعد موسم استثنائي له في ملاعب كرة القدم، شهد تربعه على قمة هدافي الدوري الإنجليزي وقيادة منتخب بلاده للتأهل لمونديال روسيا.

هذا ويعد صلاح ثالث لاعب مصري يتوج بهذه الجائزة بعد محمد أبوتريكة ومحمد بركات، عامي 2005 و2008، وأيضاً هو ثاني لاعب يتوج بالجائزة عامين متتاليين بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا.