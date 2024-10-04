محمد صلاح على رادار ناد أوروبي وسط منافسة سعودية محتدمة

أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اهتماما كبيرا بالسعي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2025، وفقا لتقارير إعلامية.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل منافسة شديدة من أندية دوري روشن السعودي، التي تسعى بدورها لاستقطاب صلاح، لكن اللاعب يبدو متحمسًا للبقاء في الأجواء الأوروبية.

وينتهي عقد صلاح مع “الريدز” خلال الصيف المقبل، في يونيو 2025، وحتى اللحظة لم تبدأ المفاوضات بين الطرفين لتجديد التعاقد، ما فتح الباب أمام كبار أوروبا،لاستقطاب النجم المصري.

ووفقا لما ذكرته “ذا صن” البريطانية، فإن نادي باريس سان جيرمان مهتم بضم محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة 2025.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الباريسي سيكثف جهوده لضم صلاح، علما بأن اللاعب لم يظهر أي رغبة في الانتقال إلى دوري روشن السعودي ويفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وذكرت”ذا صن”، أن سان جيرمان يتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة من خلال تقديم عرض براتب ضخم يغري صلاح للانتقال إلى الدوري الفرنسي وستكون مدته 3 مواسم (ينتهي في صيف 2028).

وتلقى صلاح عرضا خرافيا للانتقال للدوري السعودي في صيف 2023، لكن ليفربول رفض العرض ليبقى اللاعب لعامين داخل “أنفيلد” معقل النادي الإنجليزي.

وستعاود أندية دوري روشن تقديم عروضها لضم صلاح في الصيف المقبل، تزامنا مع انتهاء عقده مع الريدز.

وشددت الصحيفة، على أن باريس يرغب في ضم صلاح منذ عام 2021، أي منذ 3 سنوات حيث تم الربط كثيرا بين الطرفين.

وأكد التقرير، أن الهدف الرئيسي من الصفقة هو تعزيز هجوم الفريق الباريسي، والأهم من ذلك هو إعادة الأضواء إليه مجددا من خلال استقطاب نجم كبير بحجم محمد صلاح، خصوصا بعد رحيل لاعبين بارزين مثل ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

ويتألق صلاح البالغ 32 عاما، هذا الموسم مع ليفربول، بعد أن قاد فريقه لفوز ثاني في الدوري الأوروبي، بعدما تغلب على بولونيا 2-0، شهدت تسجيل الملك المصري هدفا رائعا.

وساهم صلاح هذا الموسم مع ليفربول في 11 هدفا خلال 9 مباريات، حيث سجل 6 وصنع 5 لزملائه.