«محمد صلاح» مجدداً على «رادار» الهلال السعودي.. و«رافينيا» يلاحقه

كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات التجديد بين محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي ودخول الهلال السعودي على خط المفاوضات.

ويعيش محمد صلاح موقفا صعبا مع إدارة ناديه بسبب عدم التواصل معه من أجل تجديد عقده رغم تألقه الكبير هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي إذ ينتهي عقده مع “الريدز” بنهاية الموسم الجاري.

وكشف تقرير لموقع “GIVEMESPORT” عن تطورات مستقبل صلاح حيث إن وسطاء سعوديين تواصلوا مع نادي ليفربول للاستفسار عن موقفهم بشأن إنهاء عقد النجم المصري هذا الصيف إذ عاد “مو” إلى رادار نادي الهلال السعودي من جديد في أعقاب رحيل النجم البرازيلي نيمار رسميا عن صفوف “الزعيم”.

وأوضح التقرير أنه لا يزال صلاح يجري محادثات لتجديد عقده مع ليفربول، وهناك تفاؤل داخل النادي بأنه سيواصل مع الفريق، لكن مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين عازمون أيضا على التعاقد مع مهاجم ليفربول لصالح نادي الهلال قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 التي تبدأ في 15 يونيو القادم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”مهد الطريق أمام الهلال السعودي في ضم المصري محمد صلاح قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث استقر “فيفا” على دمج فترة الانتقالات الاستثنائية قبل بطولة كأس العالم للأندية بالميركاتو الصيفي المقبل.

كما استقر الاتحاد الدولي على فتح فترة انتقالات استثنائية من 1 يونيو المقبل حتى 10 من الشهر ذاته إذ يمكن للاعب المشاركة مع الهلال، دون أن يفسخ عقده مع الريدز بموجب قوانين الفيفا الجديد وبفضل فترة الانتقالات الاستثنائية ويعود ذلك بسبب مشاركة اللاعب مع فريق لن يشارك في مونديال الأندية وهو ليفربول، بحسب قوانين الفيفا.

وسجل صلاح 237 هدفا لليفربول في 383 مباراة بكل المسابقات، كما أحرز عدة جوائز شخصية وألقاب جماعية من بينها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

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الهلال يريد حسم التعاقد بشكل رسمي مع محمد صلاح قبل نهاية الموسم الحالي 😨💙



الهلال يريد تسجيله في فترة الانتقالات الاستثنائية من الفيفا من 1-10 يونيو قبل كأس العالم للأندية 😨😨💙 pic.twitter.com/AdW4TJtjTb — أخبار الهلال (@hilalstuff) January 19, 2025

نجم برشلونة يلاحق محمد صلاح في قائمة أوروبية استثنائية

وبعد أن حقق رافينيا نجم برشلونة، رقما مميزا خلال الفوز الكبير لفريقه على إشبيلية بنتيجة 4-1 مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، شارك رافينيا في 37 هدفا خلال 35 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل 24 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وأشارت الشبكة إلى أن رافينيا يتصدر قائمة المساهمين في الأهداف بين لاعبي برشلونة، ولا يتفوق عليه في الدوريات الخمسة الكبرى سوى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي ساهم في 44 هدفا (26 هدفا و18 تمريرة حاسمة).

ويرتبط رافينيا بعقد مع برشلونة حتى صيف 2027، فيما كشفت تقارير صحفية مؤخرا عن نية إدارة البارسا في تجديد عقده، للحفاظ عليه كأحد الركائز الأساسية للمشروع الرياضي في السنوات المقبلة.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد. بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الـ13.

Raphinha's numbers this season in all competitions is absolutely incredible 🇧🇷🤯 pic.twitter.com/tipO94dH2s — OneFootball (@OneFootball) February 9, 2025