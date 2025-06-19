محمد صلاح يؤكد: الكرة الذهبية حلم كبير وأسعى لتحقيقه من أجل مصر

أكد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن تتويجه بجائزة الكرة الذهبية يشكل حلمًا كبيرًا بالنسبة له، ويراه إنجازًا سيُسعد الشعب المصري بأكمله.

وفي تصريحات خاصة لمجلة “فرانس فوتبول”، قال صلاح: “أريد الفوز بجائزة الكرة الذهبية من أجل جمهوري وشعب مصر. هذا الحلم يرافقني منذ سنوات طويلة”.

وأضاف: “في طفولتي، لم أكن أتخيل أن أرفع الكرة الذهبية، خاصةً عندما كنت ألعب في شوارع مصر. بدأت التفكير في ذلك فقط بعدما قال لي وكيلي إنني قادر على تحقيق ذلك”.

وتابع: “بدأ الحلم يتحول إلى واقع عندما انضممت إلى ليفربول، وليس خلال فترة وجودي مع روما. وإذا تحقق هذا الحلم، سيكون أمراً عظيماً”.

وأكد صلاح أنه حتى في حال عدم حصوله على الجائزة، فإنه يشعر بالفخر لمسيرته الاحترافية، لكنه لا يزال يحمل في ذهنه هدف الفوز بها “لأجل المصريين”.

ويعتبر محمد صلاح أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، بعد موسم استثنائي مع ليفربول شهد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدره قائمة الهدافين بـ29 هدفًا، إلى جانب تسجيله 18 تمريرة حاسمة في الدوري، ومجموع 34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.