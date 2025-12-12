محمد صلاح يتلقى عرضاً «مغرياً» من الدوري السعودي!

تلقت تقارير إعلامية بريطانية أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول، تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكر حساب “IndyKaila News” المتخصص بأخبار الانتقالات أن النادي السعودي عرض على صلاح راتبًا أسبوعيًا قدره 2.5 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب حصوله على كامل حقوق الصور التجارية، ما يجعله العرض الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي إذا وافق اللاعب على الانتقال.

ويبلغ راتب صلاح الأسبوعي مع ليفربول حاليًا 400 ألف جنيه إسترليني، ما يجعل العرض السعودي أكثر من ستة أضعاف راتبه الحالي.

وتصاعدت الأزمة بين صلاح وإدارة ليفربول بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي خلال مواجهة ليدز يونايتد التي انتهت بتعادل 3–3 في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، وأبدى صلاح استياءه من قرار المدرب الهولندي أرنولد سلوت، مؤكدًا لشبكة “سكاي سبورتس” أنه قدم الكثير للنادي على مر السنوات، خاصة الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يتحمل مسؤولية تراجع أداء الفريق، وموضحًا تدهور علاقته بالمدرب وغياب التقدير والاحترام من جانبه.

وأدت تصريحات صلاح إلى استبعاده تمامًا من قائمة الفريق في مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول 1–0 على ملعب “جوزيبي مياتزا”.

وتزامن العرض السعودي المغري مع الأزمة الحالية، ما يرفع التكهنات حول إمكانية مغادرة صلاح لنادي ليفربول في يناير، إذا لم تتحسن العلاقة مع المدرب سلوت سريعًا.