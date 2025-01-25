«محمد صلاح» يفوز بجائزة جديدة في «ليفربول»

فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2024 في نادي ليفربول، وذلك للمرة الرابعة هذا الموسم.

وجاء هذا التتويج بعد أداء استثنائي قدمه صلاح خلال الشهر الأخير من العام، حيث ساهم في 15 هدفا (8 أهداف و7 تمريرات حاسمة) في سبع مباريات فقط.

وسجل صلاح أهدافا أمام فرق مثل مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالإضافة إلى صناعته لتمريرات حاسمة ساهمت في انتصارات فريقه.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر في ليفربول هذا الموسم، بعد أن حصل عليها في أشهر سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر.

ويعتبر صلاح أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا، ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 50 نقطة.

Mo’s fourth of the season 🤩



Your @StanChart Player of the Month winner for December 🏆 #Ad pic.twitter.com/YpEin9UqNN — Liverpool FC (@LFC) January 24, 2025