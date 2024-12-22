«محمد صلاح» ينتظر أرقاماً تاريخية مع «ليفربول» بالدوري الانكليزي

يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية حيث سيحل ضيفا على توتنهام هوتسبير فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح إلى مواصلة أدائه المميز مع ليفربول الموسم الحالي إذ سجل 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 23 مباراة بجميع المسابقات كما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا و9 تمريرات حاسمة بالتساوي تهديفيا مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفا أمام توتنهام فإنه سيصل إلى هدفه رقم 228 هدفا بقميص ليفربول ليصعد إلى المركز الرابع في قائمة هدافي النادي على مر العصور بالتساوي مع الأسطورة بيلي ليدل.

وكذلك سيصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وتوتنهام برصيد 10 متجاوزا هاري كين الذي يتساوى معه في الوقت الحالي برصيد 9 أهداف.

وفي حالة قيام محمد صلاح بصناعة هدف سيصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10+ ويصنع 10.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي “الوصيف” بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها الفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 31 هدفا وتلقي 13 مع العلم أن “الريدز” لديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يملك توتنهام رصيد 23 نقطة بعد خوض 16 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وخسر مثلهم وتعادل مباراتين وتسجيل 36 هدفًا وتلقى 19.