«محمد صلاح» ينتظر عرض إدارة «ليفربول» لحسم التجديد

تحدث لاعب ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، إلى وسائل إعلام بريطانية بشأن مستقبله مع ناديه، وسط المفاوضات الجارية حول تجديد عقده الذي ينتهي بعد 7 أشهر تقريبا.

وكتب الصحفي الرياضي جيمس بيرس، عبر حسابه بمنصة “إكس”، الإثنين، أن صلاح “نادرا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام المكتوبة في إنكلترا، وقرر القيام “بخطوة محسوبة” في ظل وضع تعاقده الحساس”.

وكان صلاح قد صرح عقب نهاية مباراة ليفربول وساوثمبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز، الأحد، وقال: “احتمالية “خروجي (من النادي) أكبر من بقائي”، مضيفًا أنه لم يتلق حتى الآن أي عرض من إدارة ليفربول بشأن تمديد التعاقد.

وفي تقرير لموقع “ليفربول إيكو” البريطاني، الثلاثاء، جاء أن إدارة ليفربول “أمامها 36 يوما فقط لحل أزمة صلاح وتجديد التعاقد”، في ظل المستويات القوية التي يقدمها مع النادي.

والمقصود هنا هو أنه يتبقى 36 يوما على بدء فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيكون من حق اللاعب المصري بداية من يناير المقبل، التفاوض والتوقيع رسميا مع أي ناد آخر، مع بقاء أقل من 6 أشهر فقط في تعاقده مع ليفربول.

وقال صلاح في تصريحاته، الأحد، إنه يشعر “بخيبة أمل” بسبب عدم تلقيه عرضا من النادي للتجديد، مضيفا: “أحب جماهير ليفربول وهم يحبونني، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي أو بيدهم. لننتظر ونرى”.

وحول اهتمام أندية سعودية بضمه، أوضح اللاعب المصري: “أركز حاليا مع ليفربول”.

ويتصدر ليفربول حاليا البطولة الإنكليزية بفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في السنوات الـ4 الماضية، وذلك بعد مرور 12 جولة.

ويقدم صلاح مستويات قوية، حيث سجل هدفين في فوز فريقه أمام ساوثمبتون بثلاثية مقابل هدفين الأحد، ليصبح رصيده 10 أهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز، بجانب صناعة 6 أهداف أخرى.

Will Liverpool give Mohamed Salah what he wants?@jamespearcelfc, @simon_hughes__ and @ayoakinwo discuss whether he is irreplaceable – and why talking to the press was so unlike him…



🎙️ 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖 𝗙𝗖 𝗣𝗢𝗗𝗖𝗔𝗦𝗧 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 25, 2024