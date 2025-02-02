«محمد صلاح» ينضم إلى قائمة الأساطير ويقود «ليفربول» للفوز

أنجز فريق ليفربول مهمته أمام مضيفه بورنموث بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين “الريدز” بالفضل في انتصاره لنجمه المصري، فقد واصل محمد صلاح موسمه الاستثنائي مع ليفربول، وسجل هدفي الفوز على بورنموث، اللذين تقدم بهما في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح الذي هدفيه في الدقيقة 30 من ركلة الجزاء، والدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد جاره إيفرتون، وابتعد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 9 نقاط عن وصيفه أرسنال قبل مباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، على ملعب “الإمارات”.

في المقابل يشغل نادي بورنموث المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 40 نقطة.

محمد صلاح ينضم إلى قائمة 5 اساطير

ودخل “الفرعون” المصري محمد صلاح في قائمة أساطير سجلوا 20 هدفا أو أكثر خلال 5 مواسم منفصلة في البطولة، وهم: الإنجليزي آلان شيرر (7 مواسم)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (6 مواسم)، الإنجليزي هاري كين (6 مواسم) والفرنسي تييري هنري (5 مواسم).

وقال صلاح بعد اللقاء: “إنه شعور جيد حتى نكون منصفين، تسجيل الأهداف وفوز الفريق، إنه شعور مذهل”.

وتابع اللاعب الملقب بـ”الملك المصري”: “لكني قلت عدة مرات قبل ذلك إن الهدف الأساسي الفوز بالدوري الممتاز. نحن نسير في الاتجاه الصحيح”.

كما أصبح محمد صلاح سادس الهدافين التاريخيين في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 177 هدفا، بعد معادلته رقم الأسطورة الإنجليزي فرانك لامبارد، مقلصا الفارق إلى 8 أهداف فقط بينه وبين سيرخيو أعويرو الذي يحتل المركز الخامس في تلك القائمة.

وعزز المهاجم المصري صدارته لقائمة هدافي النسخة الحالية من “البريميرليغ” برصيد 20 هدفا سجلها خلال 23 مباراة فقط ولديه مباراة مؤجلة، ليبتعد بفارق هدفين عن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ويليهما السويدي ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 17 هدفا.