محمد صلاح ينعى ديوغو جوتا: لن ننساكما أبداً

نعى النجم المصري محمد صلاح زميله في ليفربول، ديوغو جوتا، الذي توفي مع شقيقه أندريه في حادث سير مأساوي شمال غرب إسبانيا فجر الخميس. وقع الحادث عندما انحرفت سيارة جوتا عن مسارها في مقاطعة زامورا قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران، ما أسفر عن وفاته هو وشقيقه البالغ من العمر 28 عامًا.

صلاح عبّر عن حزنه الشديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “أشعر بأن الكلمات تخونني… حتى الأمس، لم أتخيل أبدا أن هناك ما قد يجعلني أخاف من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف. الزملاء يأتون ويذهبون، لكن ليس بهذه الطريقة.”

وتابع: “سيكون من الصعب للغاية تقبّل فكرة أن ديوغو لن يكون هناك عندما نعود. أفكاري وصلواتي مع زوجته وأطفاله، وبالطبع مع والديه اللذين فقدا أبناءهما فجأة.”

وفي ختام نعيه، كتب صلاح: “كل من كان قريبا من ديوغو وشقيقه أندريه يحتاج إلى كل الدعم الممكن. لن ننساكما أبدا.”

وكان جوتا قد انضم إلى ليفربول في صيف 2020 قادمًا من ولفرهامبتون في صفقة بلغت نحو 44.7 مليون يورو، وساهم في تتويج الفريق بعدة بطولات مهمة، منها الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

I am truly lost for words. Until yesterday, I never thought there would be something that would frighten me of going back to Liverpool after the break. Team mates come and go but not like this. It’s going to be extremely difficult to accept that Diogo won’t be there when we go… pic.twitter.com/TIEzpjOABr — Mohamed Salah (@MoSalah) July 4, 2025