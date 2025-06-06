محمد صلاح يهنئ ويتوّج.. ولامين جمال يحصد المجد في الليغا

في لحظة إنسانية تلامس القلوب، خرج النجم المصري محمد صلاح، هدّاف ليفربول وأحد أساطير الكرة العالمية، ليهنئ جماهيره حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مغردًا عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبين”.

لكن هذه المعايدة لم تكن مجرد كلمات تقليدية، بل جاءت على وقع موسم كروي لا يُنسى، حفر فيه صلاح اسمه في ذاكرة عشاق ليفربول، بعدما قاد الفريق إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين، ليعيد “الريدز” إلى مجده المحلي.

وأمام الشباك، كان صلاح لا يُرحم، حيث تُوّج بجائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 29 هدفًا، وأضاف إليها لقب أفضل صانع ألعاب بفضل 18 تمريرة حاسمة، ليجمع المجد التهديفي والإبداعي في موسم واحد نادر.

ولم يتوقف الإنجاز عند إنجلترا، إذ احتل “الملك المصري” المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي أوروبا لموسم 2024 – 2025، وفقًا لتصنيف موقع “lentedesportiva” العالمي، متفوقًا على كوكبة من النجوم العالميين.

وبينما يحتفل صلاح بالعيد والنجاح، يلمع في سماء إسبانيا نجم جديد يُدعى لامين جمال، الجوهرة الكتالونية التي فجّرت الإعجاب وأشعلت حماس جماهير برشلونة.

فبعد موسم مذهل، تُوّج لامين بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري الإسباني 2024 – 2025، متفوقًا على نجوم بحجم جود بيلينغهام، بيدري، وأردا غولر، بفضل أرقام مدهشة:35 مباراة، 9 أهداف، 15 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم، نال جمال جائزة لاعب الشهر تحت 23 عامًا مرتين، في أغسطس وفبراير، وتُوّج أيضًا بلقب أفضل لاعب في الليغا لشهر سبتمبر، ليُثبت أنه ليس مجرد موهبة عابرة، بل مشروع نجم من الطراز العالمي.

ونظرًا لبروزه الخاطف، سارعت إدارة برشلونة إلى تجديد عقده حتى عام 2031، واضعة شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، في رسالة واضحة: “لامين ليس للبيع”.