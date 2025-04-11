محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. عقد جديد وأرقام قياسية

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لمواصلة كتابة التاريخ مع فريقه ليفربول، بعد أن جدد تعاقده مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة.

ووقع “الملك المصري”، كما يلقبه جمهور ليفربول، “عقدًا جديدًا يمتد لعامين، ليبقى في صفوف الفريق الأحمر حتى عام 2027، مما يعزز ارتباطه بالنادي لفترة إضافية”.

و”بفضل أهدافه الغزيرة والجودة العالية التي يتمتع بها، أصبح صلاح بلا شك واحدًا من أعظم لاعبي ليفربول في تاريخ النادي”.

ووفق المعلومات، “عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح في 394 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، مما يجعله في المركز الثالث على قائمة هدافي النادي التاريخيين، خلف إيان راش (346 هدفًا) وروجر هانت (285 هدفًا)”.

وبحسب الأرقام، “عدد الأهداف التي سجلها صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح في المرتبة الخامسة حاليًا في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، بالتساوي مع الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو. يتصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف كل من آلان شيرار (260 هدفًا)، وهاري كين (213 هدفًا)، وواين روني (208 أهداف)، وأندرو كول (187 هدفًا”.

لا يوجد مثيل لليفربول 🔴 pic.twitter.com/waSC7cS7X6 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 11, 2025

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، “فإنه من المقرر أن يتقاضى صلاح راتبا أسبوعيا بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بموجب العقد الجديد”، بينما ذكرت إذاعة “توك سبورت” أن العقد الجديد سيمنح صلاح فرصة الوصول إلى 400 ألف إسترليني في الأسبوع، لكن عند احتساب الحوافز الإضافية.

وأوضحت الإذاعة، أن “هذا يعني حتمية تحقيق الجناح المصري بعض الشروط، من أجل الحصول على تلك الحوافز، ورفع راتبه بنحو 50 ألفا أسبوعيا”، وكان “انضم صلاح إلى الريدز عام 2017، قادما من روما بمقابل يصل إلى 42 مليون يورو”.