«محمد صولة» يودّع القادسية ويقترب من الدوري الليبي

أعلن الجناح الدولي الليبي محمد صولة رحيله رسميًا عن صفوف نادي القادسية الكويتي بعد نهاية تجربته الاحترافية في الدوري الكويتي الممتاز، في خطوة تؤشر إلى عودته للدوري الليبي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة الوطن الكويتية في تقريرها اليوم إن صولة، الذي تألق في صفوف القادسية لسنوات عدة وساهم في النجاح الهجومي للفريق، غادر رسميًا النادي بعد قرار لجنة الانضباط بإيقافه لمدة 8 مباريات، كجزء من تسوية رسمية تمهيدًا لانتقاله إلى أحد أندية الدوري الليبي.

ويرتبط اسم صولة، الذي يعد من أبرز الأجنحة في كرة القدم الليبية، بعروض قوية من نادي الاتحاد الليبي، أحد أندية القمة في كرة القدم المحلية، إضافة إلى اهتمام محتمل من السويحلي الذي يسعى إلى تعزيز صفوفه في منتصف الموسم. وترى المصادر الإعلامية المتابعة أن رحيل صولة من القادسية يمهد الصفقة بشكل شبه رسمي، وأن المفاوضات مع السويحلي تشهد تقدمًا إيجابيًا في الساعات الأخيرة.

تجربة صولة في القادسية وإنجازاته

كان اللاعب محمد صولة جزءًا أساسيًا من تشكيلة القادسية الكويتي طوال عدة مواسم، حيث ترك بصمة واضحة بأدائه السريع وقدرته على المراوغة وصناعة الأهداف من الأجنحة، مما جعله واحدًا من أكثر اللاعبين المحترفين شعبية بين جماهير الفريق.

ويمتلك صولة سجلاً جيدًا في الكويت بعد أن انضم إليه منذ 2023 قادمًا من أندية تونسية وليبية، وساهم في تعزيز الهجوم الكويتي بأهدافه وتمريراته الحاسمة.

الوجهة المقبلة: الاتحاد أم السويحلي؟

تشير التطورات إلى أن الاتحاد الليبي يتصدر المرشحين للتعاقد مع صولة في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما بدأ الفريق تعزيز صفوفه استعدادًا للاستحقاقات المحلية والإفريقية المقبلة، وسط توقعات بأن يكون اللاعب إضافة نوعية في خط الهجوم والأطراف، لما يتمتع به من خبرة احترافية في الدوريات الخارجية.

من جهة أخرى، يبقى السويحلي أيضًا على رادار صولة، خاصة مع سعي النادي إلى دعم تشكيلته بلاعبين كبار يرفعون سقف المنافسة في الدوري المحلي. ويبدو أن الحوار بين وكيل اللاعب ومسؤولي الأندية الليبية يسير بوتيرة متسارعة، وسط تفاؤل كبير من الأطراف ببلوغ اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

عودة محلية بسجل احترافي

تمثل العودة إلى الدوري الليبي فرصة لصولة ليست فقط للعب أمام جماهير بلده، وإنما أيضًا للمساهمة بشكل مباشر في المنافسة على لقب الدوري الليبي للمحترفين، في وقت يتجه فيه الكثير من نجوم الكرة الأفريقية والعربية إلى الدوريات المحلية بعد فترات احتراف في الخارج، في سبيل رفع مستوى اللعب المحلي وتهيئة جيل جديد من النجوم.

ختامًا، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد وجهة محمد صولة بين الاتحاد والسويحلي، في واحدة من أبرز انتقالات الشتاء التي تتابعها الجماهير الليبية باهتمام كبير، وسط آمال بأن يعيد اللاعب إشراقه مع أحد أندية القمة في الدوري الليبي.