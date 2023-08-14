محملة بالمخدرات.. الجيش الأردني يسقط طائرة «درون» قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، إسقاط طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا إلى الأردن محملة بمواد مخدرة، وذلك على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية.

وقالت إذاعة القوات المسلحة الأردنية إنّ المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت ظهر أمس الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة «درون» قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وذكرت الإذاعة أنه من خلال الرصد والمتابعة جرى السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، مشيرًا إلى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.