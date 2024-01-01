محملون بالحسرات.. الفلسطينيون يدخلون 2024 دون آمال كبيرة

محملون بالحسرات على الأبناء والاهل، يدخل الفلسطينيون في قطاع عام 2024، ولا أمل أمامهم سوى أن تكون دماءهم قد اثمرت في إيصال صوتهم إلى هذا العالم.

وفي مطلع هذا العام قتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب العشرات فجر اليوم جراء تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ87.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الطيران الإسرائيلي قصف المنطقة الوسطى من قطاع غزة ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم النصيرات، بينما قصفت مدفعيته محيط مناطق جباليا البلد شمال القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي ومدفعيته مناطق متفرقة في مدينة خان يونس، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، بينما قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طال مناطق في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال بعد قصف طائرة مسيرة منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بدء دخول لقاحات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة المنكوب.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن اللقاحات بدأت بالدخول إلى القطاع ضمن المعايير العالمية المتبعة وبإشراف اليونسيف، مشيرة إلى أنها تضم لقاحات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها وأنها تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهراً.

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 87 إلى أكثر من 21822 قتيلا، والجرحى إلى 56451.