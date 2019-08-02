محمود شمام: السلطة الوحيدة المُتحكمة في بنغازي هي سلطة «الخوف»

قال الكاتب الليبي محمود شمام، إن السلطة الوحيدة المُتحكمة في بنغازي هي سلطة “الخوف” وكأنها انتقلت من جماهيرية “الذعر” إلى جماهيرية “الخوف”، حسب وصفه.

وأوضح شمام في منشور على صفحته في “فيسبوك” رصدته «عين ليبيا»، أن نخبة المدينة المدنية التي طالما صدحت بفكرها الحر وبدولة القانون، تتهاوى الآن تحت سلة الفساد وتحالف المافيات في خليط هجين من المال الفاسد والنفوذ القبلي والتعاليم الدينية المُغلفة بفكر يلفظ أنفاسه حتى في بلد المنشأ، وفق قوله.

وأضاف يقول:

هذا الخليط الهجين الذي يتغطى برداء الجيش تارة وبرداء القبيلة تارة، وبحق الدم تارة أخرى بينما الهدف الحقيقي هو مزيج من ثأر المؤسسات الأمنية التي أذلتها بنغازي في فبراير والمال الفاسد الذي امتطى المؤسسات الميتة لحكومة الثني أو التحق ببارونات الحرب أو منصات الإعلام التي لم تخجل أن تظهر على شاشات بنغازي بعضها تحرض ضد الديمقراطية والعمل المدني وهو الوحيد الذي يحاول أن يلم حطام المدينة المتناثر،، طريقهم للسلطة يمر عبر شارع الزيت وشطنا الجميل الذي حولوه امس إلى مقبرة.

وتابع يتساءل:

ما هي تهمتكم لأحمد الكوافي الناشط المدني، صديق الصاعقة وأحد إعلاميها، ويحارب التطرّف منذ سنوات. كيف سيبرر الأبواق الناعقة ضد “النشتاء” جريمة حلفاء “الأمر الواقع” بعد أن أضفتم الليبراليين والعلمانيين إلى وهم أعدائكم لتسمحوا للفساد وشرايين الدم ولصوص الأراضي والمولات بأن يتمادوا في جرائمهم ويحولوا مدينة الثورة إلى مدينة الخوف وهي التي لم تركع في تاريخها لمستبد أو فاسد أو مافيا.

واختتم الكاتب الليبي حديثه بالقول: