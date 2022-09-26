محمّلة المسؤولية لحكومة «الدبيبة».. الداخلية الليبية تستنكر اشتباكات الزاوية

حمّلت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، مسؤولية الاشتباكات في الزاوية لحكومة الوحدة الوطنية لإعطائها الشرعية لخارجين عن القانون.

واستنكرت داخلية الحكومة الليبية بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بالزاوية ومانتج عنها من ترويع الآمنين والاضرار بالممتلكات، مشيرة إلى أنّها باشرت عمليات الاستدلال والإجراءات القانونية حيال المتسببين في الاشتباكات وتقديمهم للعدالة.

ودعت داخلية الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته إزاء الاشتباكات التي أصبحت تحدث بشكل متكرر وتعرض حياة المدنيين للخطر.