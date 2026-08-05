محوّل جديد.. شركة الكهرباء ترفع جاهزية «محطة سمنو»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل وشحن محول القدرة الجديد داخل محطة تحويل سمنو بجهد 66/220 ك.ف، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار التيار في المنطقة والمناطق المجاورة.

وأوضحت الشركة أن تشغيل المحول جاء بتعليمات مباشرة ومتابعة مستمرة من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ضمن جهود تطوير مكونات الشبكة ورفع قدرتها التشغيلية، بما يسهم في تخفيف الأحمال وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة أن المحول الجديد يعمل بجهد 66/220 ك.ف وبسعة تصل إلى 125 ميجا فولت أمبير، حيث جرى شحنه من ناحية جهد 220 ك.ف داخل محطة تحويل سمنو، تمهيدًا لدخوله ضمن منظومة التشغيل الفعلية.

وبيّنت الشركة العامة للكهرباء أن أهمية هذه الخطوة تأتي بعد أن كانت محطة سمنو تعتمد في السابق على محول واحد فقط، الأمر الذي تسبب في حدوث اختناقات وضغوط على الشبكة نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأضافت أن دخول المحول الجديد إلى الخدمة أسهم في معالجة الاختناقات الكهربائية التي كانت تواجه المنطقة، ورفع قدرة المحطة على تلبية الاحتياجات التشغيلية، إلى جانب تحسين استقرار التيار الكهربائي بشكل كبير في سمنو والمناطق المحيطة بها.

وتأتي أعمال تطوير محطة سمنو ضمن خطط الشركة العامة للكهرباء الرامية إلى دعم البنية التحتية للشبكة، وزيادة الاعتمادية التشغيلية، وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين جودة الإمداد الكهربائي وتقليل تأثير الأحمال المرتفعة على المواطنين.