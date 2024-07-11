مخازن الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية تتسلم شحنة من مشغلات غسيل الكلى

تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الشرقية، شحنة من مشغلات غسيل الكلى، ومشغلات المختبرات، لتغذية مراكز وأقسام غسيل الكلى، وأقسام ووحدات المختبرات بالمستشفيات والمراكز الطبية المنتشرة بالمنطقة الشرقية باحتياجاتها من المشغلات الضرورية.

وجرى توريد الشحنة عن طريق الإدارة العامة لجهاز الإمداد بطرابلس، وتم تسليمها إلى مندوبين عن مخازن الجهاز فرع المنطقة الشرقية، ليتم إرسالها برًا عبر شاحنات خاصة بنقل الإمدادات الطبية.

وتواصل مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس، تسليم مندوبين المؤسسات الصحية بمستوياتها الثلاث، والمنتشرة في مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب ووسط البلاد، احتياجات المؤسسات الصحية من مختلف بنود الإمداد الطبي، في إطار تنفيذ العطائين المحلي والعام بما يضمن توفير الأصناف الدوائية وفق احتياجات الدولة الليبية.