مخازن الإمداد الطبي تستلم 30 ألف غسلة من مشغلات الكلى

استلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي طرابلس، مساء الأحد، مشغلات غسيل الكلى ضمن شحنة تضم 5 حاويات سعة 40 قدم تحتوي على 30 ألف غسلة الموردة عن طريق شركة Fresenis الألمانية.

ووصلت الشحنة عن طريق مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قِبل موظفي التسريح الجمركي.

وتمت عملية الاستلام بحضور مساعد أمين المخزن محمود ابوقديرة، والمشرف الإداري طارق المرغني، اللذان أكدا بأن الشحنة سيتم توزيعها على الفروع التابعة للجهاز في كل مناطق ليبيا بعد استكمال الفحص والاجراءات المتبعة بالخصوص يوم الاثنين.

مخازن الامداد الطبي تستلم "30" ألف غسلة من مشغلات الكلى طرابلس 2 مايو 2021م استلمت مخازن جهاز الامداد الطبي" البيفي"… تم النشر بواسطة ‏جهاز الامداد الطبي – الادارة العامة – طرابلس‏ في الأحد، ٢ مايو ٢٠٢١