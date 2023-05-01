مخاطبا «بن قدارة».. «شمام»: ارفع دعوى قضائية على صحف عالمية وليس على المدونين

دعا الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة إلى رفع دعوى قضائية ضد صحف عالمية بدل من رفعها على مدون ليبي بتهم القذف والتضليل.

وفي منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك تسأل شمام: «لماذا لا يرفع بن قدارة قضية ضد النيويورك تايمز والواشنطن بوست والوول ستريت جورنال والغارديان البريطانية وحتى مجلس الامن القومي الامريكي العامر بالاتهامات لمؤسسته وادارته».

وأوضح شمام أنّه على بن قدارة إخبار الليبيين أين وصلت خطة الوصول إلى 3 مليون برميل من النفط يوميا، وكذلك استثمار شركة «إيني» المقدر بـ8 مليار دولار مقابل حصولها على 8 بالمائة.

وشدّد شمام على أهمية الكشف عن تطورات الميزانية الطارئة المقدّرة بـ34 مليار دينار التي خصصت لتنمية قطاع النفط، قائلا: «حماية المرموقين مثل الحليب لا تستمر طويلا، خصوصا وهم مهتمون بالنهب المباشر وليس الاستثمار الطويل الأجل» بحسب نص قوله.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط نفت الأخبار المتداولة عن دعمها أحد أطراف الصراع في السودان عبر مصفاة السرير الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنّ مصفاة السرير تمتلك قدرة تكريريّة محدودة لا تتجاوز 10 آلاف برميل يوميًّا، مشيرة إلى أنّها لا تكفي الواحات المجاورة لها.

وأضافت المؤسسة أنها تابعت مانشره أحد النشطاء الإعلاميين حول احتمالية تعرض المؤسسة لعقوبات دولية لاتهامه بدعم أحد أطراف الصراع، وأنها سترفع دعوى قضائية ضد ناشر الخبر محليًّا ودوليًّا.

الجدير بالذكر أنّ صحيفة « ذا غارديان» البريطانية أعلنت اللواء المتقاعد خليفة حفتر يدعم قوات الدعم السريع السوادنية بقيادة «حميدتي» يوميا بكميات من الوقود إنطلاقا من مصفاة السرير.