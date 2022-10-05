مخاطبا «غوتيريش»..«عقيلة صالح»: الاتفاقية التي وقعتها حكومة «الدبيبة» غير قانونية

خاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية.

عقيلة صالح وفي مراستله إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكّد على عدم وجود أي أثر قانوني للاتفاقية، وعدم إلزام الدولة الليبية وكأنها لم تكن، وفقا لتعبيره.

ودعا عقيلة صالح الأمين العام إلى تعميم فحوى الخطاب على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وإحالتها إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات الدولية. للتنبيه إلى فقدان حكومة الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها

وشدّد عقيلة صالح على غوتيريش ضرورة التنبيه إلى فقدان حكومة الوحدة الوطنية للشرعية وانتهاء ولايتها، وأنّ الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة المعترف بها طبقا لقرارات مجلس النواب.