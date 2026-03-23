مخاطر مضيق هرمز تدفع النفط نحو مستويات قياسية

عدّلت كبرى المؤسسات المالية العالمية تقديراتها لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2026، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وهو ما انعكس على الأسواق بارتفاع أسعار الخام بأكثر من 50% خلال الشهر الجاري.

وبحسب تقارير صادرة عن بنوك استثمار دولية، رفع Goldman Sachs توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 85 دولارًا للبرميل في عام 2026 مقارنة مع 77 دولارًا في تقديراته السابقة، مستندًا إلى احتمالات استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز وزيادة الاعتماد على المخزونات الاستراتيجية، وهو ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض العالمي.

في المقابل، رجّح JPMorgan Chase أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 80 دولارًا بنهاية العام.

وعلى صعيد تحركات السوق، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 112.18 دولارًا للبرميل عند الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، بعد تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو 2022، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 98.75 دولارًا للبرميل.

في السياق ذاته، حذّرت إيران من استهداف محتمل للبنية التحتية للطاقة والمياه في منطقة الخليج، في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة شبكة الكهرباء الإيرانية، مع دخول الصراع أسبوعه الرابع، وهو ما يزيد من حدة المخاطر الجيوسياسية المحيطة بأسواق الطاقة.

وتُظهر مراجعة واسعة لتوقعات المؤسسات المالية اتجاهًا عامًا نحو رفع أسعار النفط خلال عامي 2026 و2027، مدفوعة بتزايد المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة عالميًا.

ورفع Goldman Sachs أيضًا توقعاته لعام 2027 إلى 80 دولارًا للبرميل بدلًا من 71 دولارًا، كما توقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 79 دولارًا في 2026 و75 دولارًا في 2027، مقارنة بتقديرات سابقة عند 72 و67 دولارًا. وأشار إلى إمكانية وصول سعر برنت إلى نحو 110 دولارات خلال شهري مارس وأبريل 2026.

من جانبه، توقّع JPMorgan Chase أن يسجل سعر خام برنت 100 دولار في الربع الثاني من 2026، ثم يتراجع إلى 90 دولارًا في الربع الثالث و80 دولارًا في الربع الرابع، على أن يبلغ متوسط السعر 72 دولارًا في عام 2027.

بدوره، رفع Standard Chartered تقديراته لمتوسط سعر برنت إلى 85.5 دولارًا في 2026 مقارنة مع 70 دولارًا سابقًا، مع توقع وصول السعر إلى 78 دولارًا في الربع الأول و98 دولارًا في الربع الثاني من العام.

كما عدّل Bank of America توقعاته إلى 77.5 دولارًا للبرميل في 2026 بدلًا من 61 دولارًا، وإلى 66 دولارًا في 2027 مقارنة مع 62 دولارًا، متوقعًا تسجيل نحو 80 دولارًا في الربع الثاني من 2026 قبل التراجع إلى 76 دولارًا في الربع الثالث.

أما Barclays فرفع تقديراته إلى 85 دولارًا للبرميل لعام 2026 مقارنة مع 65 دولارًا سابقًا، مع افتراض عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز خلال أسبوعين إلى ثلاثة، محذرًا من أن استمرار الاضطرابات بين أربعة وستة أسابيع قد يدفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.

وفي السياق ذاته، رفع ANZ توقعاته لمتوسط سعر برنت في الربع الأول من 2026 إلى 100 دولار للبرميل مقارنة مع 90 دولارًا سابقًا.

وأشار تقرير صادر عن BMI إلى أن متوسط سعر برنت قد يبلغ نحو 70 دولارًا خلال عامي 2026 و2027، مع توقع تسجيل 67 دولارًا في الربع الثالث و69 دولارًا في الربع الرابع من 2026، فيما قد يصل خام غرب تكساس إلى 68 دولارًا في كلا العامين.

من جهته، رفع Citigroup توقعاته إلى 71 دولارًا لبرنت في 2026 بدلًا من 63 دولارًا، وإلى 64 دولارًا في 2027، مع توقع تسجيل 75 دولارًا في الربع الأول و78 دولارًا في الربع الثاني قبل التراجع إلى 68 دولارًا في الربع الثالث، بينما رجّح وصول خام غرب تكساس إلى 68 دولارًا في 2026 و61 دولارًا في 2027.

كما عدّل HSBC تقديراته لمتوسط سعر برنت إلى 80 دولارًا في 2026 مقارنة مع 65 دولارًا سابقًا، وإلى 70 دولارًا في 2027 بدلًا من 66 دولارًا، مع توقع بلوغ خام غرب تكساس 76 دولارًا في 2026 و67 دولارًا في 2027.

في المقابل، حذّرت Macquarie من سيناريو تصاعدي قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل أو أكثر في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لعدة أسابيع.

بدوره، رفع UBS توقعاته إلى 72 دولارًا لبرنت في 2026 مقارنة مع 62 دولارًا، وإلى 70 دولارًا في 2027، مع زيادة تقديراته لخام غرب تكساس إلى 68 دولارًا في 2026 و66 دولارًا في 2027، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تتجه نحو 100 دولار، مع إمكانية تجاوز 120 دولارًا في حال استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتعكس هذه التقديرات تحوّلًا واضحًا في نظرة الأسواق العالمية للطاقة، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية واعتماد الإمدادات العالمية بشكل كبير على ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، الذي يشكل شريانًا رئيسيًا لتدفقات النفط عالميًا.