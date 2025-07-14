النفط يحبس أنفاسه والذهب يتألق.. والرسوم تهدد التجارة!

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مضيفة مكاسب إلى تلك التي تجاوزت 2% يوم الجمعة الماضي، وسط مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الخام الروسية في حال فرض عقوبات أمريكية جديدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” لشهر أغسطس ارتفاعًا بنسبة 0.15% ليصل إلى 68.55 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام “برنت” القياسي لشهر سبتمبر بنسبة 0.17% إلى 70.48 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر اليوم بيانًا بشأن روسيا، مما أثار قلق الأسواق من فرض المزيد من العقوبات على صادرات النفط الروسية.

على الجانب الآخر، حَدّت زيادة الإنتاج السعودي وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية العالمية من وتيرة صعود الأسعار.

الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وشركائها

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات الاثنين المبكرة، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدفوعة بتنامي المخاوف من تصعيد تجاري جديد بين الولايات المتحدة وشركائها، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1371.34 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.7% لتسجل 1386.20 دولار، ويعكس هذا الصعود اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تزايد عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمية.

وكان ترامب أعلن نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات مختارة من أوروبا والمكسيك اعتباراً من أغسطس المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات التجارية مع شركاء تقليديين للولايات المتحدة، ما زاد من الضغط على الأسواق المالية العالمية ورفع الطلب على الذهب كأداة تحوط.

ويتزامن هذا الارتفاع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو، والمقرر صدورها الثلاثاء، حيث ستشكل عنصراً أساسياً في تقييم احتمالات تعديل أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته المقبلة.

وفي سوق المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.4% إلى 38.49 دولاراً للأونصة، بدعم من مكاسب الذهب، في المقابل، تراجع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1384 دولاراً للأونصة، كما انخفض البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1194.40 دولار، وسط عمليات جني أرباح وضعف في الطلب الصناعي.

مفوض التجارة الأوروبي يحذر: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد التجارة مع الاتحاد الأوروبي

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية ماروش سيفكوفيتش عن قلقه العميق إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة التي تصل إلى 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بأنها تهدد بتدمير العلاقات التجارية بين الجانبين، وتجعل التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شبه مستحيلة.

وجاءت تصريحات سيفكوفيتش لدى وصوله إلى اجتماع مجلس التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوبلت في بروكسل بـ«خيبة أمل وأسف»، وسط مخاوف متصاعدة من تصاعد التوترات التجارية.

وأضاف أن المفاوضات الجارية مع واشنطن حول الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية وصلت إلى «مرحلة متقدمة»، معرباً عن عزم الاتحاد الأوروبي على مواصلة الحوار حتى الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس، آملاً في التوصل إلى اتفاق يجنّب الطرفين تداعيات حرب تجارية محتملة.

وفي سياق متصل، حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من احتمالية اندلاع «حرب تجارية داخل دول الغرب» قد تؤثر سلباً على قدرة الدول الغربية في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، مشددة على أن أوروبا تمتلك القوة الاقتصادية والمالية اللازمة للتفاوض وتحقيق اتفاق عادل يضمن مصالح جميع الأطراف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن سابقاً عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءاً من الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مع تحذيره من إمكانية زيادة هذه الرسوم إذا لم تبدأ الدول المستهدفة بتصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة.