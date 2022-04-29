مخاوف من عودة فيروس كورونا إلى ليبيا بمتحور جديد

حذرت اللجنة العلمية لجائحة كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، من عدم المبالاة في تطبيق الاجراءات الاحترازية، مؤكدة على أهمية الاستمرار في استخدام الكمامات نظرًا لإمكانية عودة جائحة فيروس كورونا، بسبب قدرة الفيروس على التحور، وبسبب انخفاض معدلات التطعيم في ليبيا.

وشددت اللجنة العلمية في بيان لها، على ضرورة استخدام الكمامات بشكل شامل والزامي بمن فيهم العاملون، والمرضى، والزوار، ومقدمو الخدمات، وغيرهم داخل أماكن الرعاية الصحية بغض النظر عن وجود حالة كوفيد-19 أو عدم وجودها.