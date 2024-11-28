مخبّأة بطريقة فريدة.. إحباط تهريب شحنة مخدرات في اليمن

أعلنت السلطات اليمنية، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة لتهريب شحنة مخدرات تقدر قيمتها بمليون دولار، كانت مخبئة داخل جذوع أشجار.

وقالت السلطات الأمنية في محافظة المهرة أقصى شرقيّ اليمن، إن “مكتب الجمارك في منفذ شحن المهرة ضبط فجر اليوم الأربعاء 200 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، كانت متجهة إلى دول الجوار، كانت داخل جذور أشجار كبيرة محملة على قاطرة كبيرة تم تلحيمها وتمويهها من قبل عصابات متخصصة”.

وأضاف البيان الأمني “جرى تحويل المتهمين وسائق القاطرة الذي يحمل الجنسية الباكستانية، ومادة الحشيش المضبوطة، إلى إدارة أمن الشحن لاستكمال الإجراءات القانونية، وتحويلهم بعد ذلك إلى النيابة العامة، لينالوا جزاءهم العادل”.

وتقدر قيمة الكميات بملياري ريال يمني، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي.

وابتكر المهرّبون طريقة فريدة في محاولتهم تمرير الشحنة عن أعين الجهات المسؤولة، إذ أدخلوها وسط حمولة جذوع أشجار كبيرة.

وقال الإعلام الأمني في محافظة المهرة، في بيان: “ضبط مكتب الجمارك في منفذ شحن فجر اليوم الأربعاء 200 كيلو من مادة الحشيش المخدر، كانت متجهة إلى دول الجوار، كانت داخل جذور أشجار كبيرة محملة على قاطرة كبيرة تم تلحيمها وتمويهها من قبل عصابات متخصصة”.

وأضاف البيان الأمني: “جرى تحويل المتهمين وسائق القاطرة الذي يحمل الجنسية الباكستانية، ومادة الحشيش المضبوطة، إلى إدارة أمن الشحن لاستكمال الإجراءات القانونية، وتحويلهم بعد ذلك إلى النيابة العامة، لينالوا جزاءهم العادل”.

وقال مدير عام الأمن والشرطة في محافظة المهرة العميد مفتي سهيل صموده، إن “الشحنة المضبوطة، تُعد ضربة موجعة للشبكات الإجرامية، التي تُتاجر بالمخدرات”.

ولفت إلى أن “جهود مكافحة المخدرات مستمرة ولن تتوقف”، داعيًا جميع المواطنين إلى “التعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الجريمة”.

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