مخرج أردني يفتح أبواب «سجن صيدنايا» الشهير في سوريا

أعلن المخرج الأردني محمد لطفي انطلاق تصوير المسلسل التشويقي “الخروج إلى البئر”، والذي يُعد من أبرز الأعمال المرتقبة خلال موسم دراما رمضان 2026، مؤكداً أن العمل سيحمل طابعاً فريداً يمزج بين الواقعية والغموض والإثارة.

وأوضح لطفي أن التصوير سينطلق في مواقع متعددة تشمل لبنان وسوريا والعراق، وسيستمر على مدار الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية التوثيقية المستندة إلى أحداث واقعية، مع التركيز على سرد قصص حقيقية غامضة ووقائع طُمست لأعوام طويلة.

وأشار إلى أن العمل يكشف تدريجياً أسراراً حساسة حول الحقيقة والعدالة والخداع في الواقع السوري، لافتاً إلى أن أبرز الأحداث المستوحاة من الواقع تتضمن استعصاء سجن صيدنايا عام 2008، ما يضفي على المسلسل بعداً إنسانياً وسياسياً قوياً.

ويحمل المسلسل توقيع الكاتب سامر رضوان في التأليف والسيناريو والحوار، بينما تتولى شركة “ميتافورا” الإنتاج، مع أسامة الحمد كمنتج منفذ ومحمود شلش كمنتج فني، ما يعكس مستوى إنتاجياً عالياً يضمن تقديم العمل بأفضل صورة ممكنة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من أبرز الفنانين العرب، منهم جمال سليمان، ونضال نجم، وكارمن لبس، وواحة الراهب، وعبد الرحمن قويدر، ونانسي خوري، وجفرة يونس، إلى جانب عبد الحكيم قطيفان، ومازن الناطور، ونوار بلبل، وقاسم ملحو، وشادي الصفدي، ورمزي شقير، وخالد شباط، وطلال مارديني، وباسل حيدر، ما يعكس قوة الطاقم الفني وأهمية العمل ضمن الموسم الرمضاني القادم.