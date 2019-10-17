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مخزونات الخام الأمريكي ترتفع بمستويات غير متوقعة وتدفع أسعار النفط للانخفاض

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 أكتوبر 2019 - 09:44
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زاد مخزون الخام بواقع 10.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، إلى 432.5 مليون برميل. [إنترنت]
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام بمستويات أكثر من المتوقع.

حيث جرى تداول عقود مزيج برنت عند 58.94 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.81% عن تسوية الجلسة السابقة.

وتم تداول الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.87 دولار للبرميل، وتراجع الخام بنسبة 0.92% عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

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هذا وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع صعود الواردات، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.

كما زاد مخزون الخام بواقع 10.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، إلى 432.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 2.9 مليون برميل.

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