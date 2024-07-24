مخزونات الخام الأميركية تتراجع في أسبوع بأكبر من المتوقع

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات الخام تراجعت 3.7 مليون برميل إلى 436.5 مليون في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض بنحو 1.6 مليون.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 521 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو.



وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 227.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لهبوطها 400 ألف برميل.