مخزونات النفط الأمريكية تتفجر و«أوبك» تستعد لرفع الإنتاج.. ماذا ينتظر السوق؟

واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي، الجمعة 5 سبتمبر 2025، متجهة نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف من زيادة المعروض في الأسواق وتسجيل مخزونات النفط الأميركية زيادة مفاجئة زادت من قلق المستثمرين حول الطلب العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.15% إلى 66.89 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.20% إلى 63.35 دولار للبرميل. ومع نهاية الأسبوع، سجل برنت انخفاضا بنحو 1.78% وخام غرب تكساس تراجع بنسبة 1%، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال محللو شركة “إيه.إن.زد” في مذكرة بحثية إن النفط لا يزال تحت ضغط متزايد بسبب توقعات ضخ المزيد من الإمدادات من تحالف أوبك+، خاصة مع توجه بعض أعضاء التحالف لزيادة الإنتاج لاستعادة حصتهم السوقية التي فقدوها لصالح منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.

وأشارت مصادر رويترز إلى أن ثمانية أعضاء من تحالف أوبك+ يدرسون رفع إنتاجهم لشهر أكتوبر المقبل خلال اجتماع مرتقب الأحد، حيث يمكن أن يبدأ التحالف في إلغاء الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج التي تبلغ نحو 1.65 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 1.6% من الطلب العالمي، قبل الموعد المحدد بأكثر من عام.

وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأسبوع الماضي بواقع 2.4 مليون برميل، مقابل توقعات سابقة لسحب مليوني برميل. ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى دخول المصافي الأميركية في موسم الصيانة السنوي الذي يقلل من الطلب على النفط الخام.

وأوضح محللو “بي.إم.آي” أن قوة قطاع التكرير والتوزيع كانت الداعم الرئيسي لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية، إلا أنهم يتوقعون تقلص هوامش التكرير خلال الفترة المقبلة مع تراجع نمو الطلب العالمي وتكثيف المصافي لأعمال الصيانة، مما يحد من استهلاك النفط الخام ويزيد الضغوط على الأسعار.

وعلى الرغم من هذه العوامل السلبية، تبقى مخاطر العرض قائمة في السوق، حيث أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث القادة الأوروبيين على وقف شراء النفط الروسي، في خطوة قد تؤدي إلى تقلص صادرات روسيا من الخام ورفع أسعار النفط العالمية.