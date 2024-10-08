مخطط إسرائيلي لإخلاء قطاع غزة

أفاد مصدر إسرائيلي، الثلاثاء، أن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” يحيى السنوار، عاود الاتصال بممثلي الحركة ونقل لهم رسائل جديدة، بعد أن انقطع الاتصال معه لفترة طويلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “هذه الرسالة جاءت بعد انقطاع الاتصال معه، وكان هناك احتمال أن يكون قد قُتل في إحدى الهجمات على قطاع غزة”، ولفتت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن “السنوار كان بعيدا عن الاتصالات لأنه كان مقتنعا بأن إسرائيل غير مهتمة بالصفقة”.

وأشارت القناة إلى أنه “رغم تجدد العلاقات بين السنوار والوسطاء، إلا أن احتمال التوصل إلى صفقة ضعيف في هذا الوقت، بسبب موقف إسرائيل من محور فيلادلفيا”.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تفاهم على أن الولايات المتحدة لن تتقدم بأي مقترحات حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، لتجنب الاحتكاك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك، بينما تواصل إسرائيل حملة القتل والتدمير في غزة منذ عام كامل وتخطط للمزيد، إذ تسعى لإجبار مقاتلي حماس على “الاستسلام” أو “الموت جوعا”.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يدرس خطة تدعو إلى إجبار المدنيين الفلسطينيين على الخروج من شمال قطاع غزة وحصار مقاتلي حماس في منطقة عسكرية مغلقة.

هذه الخطة كان روج لها قادة عسكريون إسرائيليون متقاعدون، ولوح بها بعض أعضاء الكنيست في سبتمبر الماضي.

ووفقا للخطة، “سيقوم الجيش الإسرائيلي بإجلاء جميع المدنيين الموجودين في شمال غزة، من الحدود إلى نهر غزة (وادي غزة)… وبعد أن يتم إخلاؤهم، سيفترض الجيش الإسرائيلي أن حماس البقاء عندما يغادر السكان المدنيون، وفقا لما نقلت صحيفة “الغارديان” عن مصادر إسرائيلية.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان” عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه هذا المخطط بأنه “منطقي ومن بين خطط قيد النظر”.