مخيمات تدريبية وبرامج قيادية.. الدبيبة يدعم مبادرات «تأهيل الشباب»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، مستجدات مشروعات إنشاء وتطوير بيوت الشباب، وخطة جمعية بيوت الشباب الليبية لتوسيع برامجها ومبادراتها الموجهة للشباب.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية، الشيباني عبدالله، حيث جرى استعراض سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب المرافق التي شارفت على الانتهاء والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

واطلع رئيس الحكومة على البرامج التي تنفذها الجمعية، وفي مقدمتها مخيم إعداد القادة، الذي يتضمن ورش عمل وأنشطة تدريبية تهدف إلى تأهيل القيادات الشابة وتنمية مهاراتها في مجالات متعددة.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لإطلاق مخيمات “طموح” ضمن البرنامج الصيفي لجمعية بيوت الشباب، والتي تستهدف تعزيز مشاركة الشباب وتطوير قدراتهم.

وأكد الدبيبة أهمية تعزيز دور بيوت الشباب باعتبارها حاضنة للطاقات الشابة ومنصة لتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، بما يدعم قيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وشدد رئيس الحكومة على استمرار دعم هذه المؤسسات وتطوير مرافقها وبرامجها بما يواكب تطلعات الشباب في مختلف مناطق ليبيا، ويسهم في توفير بيئة داعمة للتدريب والابتكار والمبادرات الشبابية.